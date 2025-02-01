قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل

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طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

 

كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن أن يوم 23 فبراير المقبل سيشهد نظر 19 قضية تتعلق بالنقابة، منها 17 قضية مرفوعة ضد النقابة من قبل حاصلين على دبلومات فنية يطالبون بقيدهم في النقابة دون شهادة معادلة.

وتابع النبراوي خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشعب الهندسية، أنه إضافة إلى قضيتين رفعهما النبراوي ضد وزير التعليم العالي لمنع قيد خريجي التعليم الفني غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة.

وتعكس هذه القضايا حرص النقابة على تنظيم المهنة وضمان عدم المساس بمستواها الأكاديمي، بما يحفظ جودة الهندسة في مصر.
 

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