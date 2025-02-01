قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" شرقي حلب

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم السبت بانفجار سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط مدينة منبج شرقي حلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونشرت صفحات إخبارية محلية لقطات توثق آثار الانفجار وتصاعد الدخان، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى إثره.

وأعلن مدير مستشفى "منبج الوطني" عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، جرّاء انفجار السيارة الملغمة قرب "دوار السفينة" وسط المدينة.

يذكر أن مصدرًا في وزارة الداخلية السورية أعلن في 10 يناير الماضي أن إدارة الأمن العام بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ضبطت سيارة مفخخة كانت قادمة باتجاه مدينة حلب من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.