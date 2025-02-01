نقابة المهندسين توسع برامج التدريب لرفع كفاءة المهندسين

أخبار مصر
طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

 

أكد طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب لمواجهة ضعف مستوى التعليم الهندسي، مشيرًا إلى تحقيق قفزة هائلة في هذا المجال خلال العامين الماضيين.

وأعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإنشاء مركز تدريب مصري صيني دائم بالنقابة في 2026.

كما أشار إلى استمرار منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار PMP، وهي مبادرة ضخمة لم تستطع أي وزارة تنفيذها.

وتأتي تلك الخطوة لتعكس الاهتمام بالتدريب وحرص النقابة على تأهيل المهندسين لسوق العمل، وضمان قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

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