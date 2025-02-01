مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية

أخبار مصر
طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

 

شدد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على ضرورة تعديل قانون النقابة خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن القانون الحالي مضى على صدوره 52 عامًا.


وأكد أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد، لكن النقابة تطالب بتعديل بندين رئيسيين، وهما تحديد القيم المالية الخاصة بالدمغات، وإضافة شروط للقيد تضمن سيطرة النقابة على عملية التسجيل للحفاظ على جودة المهنة.

يعكس هذا المطلب حرص النقابة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطورات المهنة، وضمان عدم تدهور مستوى الهندسة في مصر.

 

المهندس طارق النبراوي المهندس طارق تعديل قانون نقابة المهندسين طارق النبراوي نقيب المهندسين قانون نقابة المهندسين نقيب المهندسين نقابة المهندسين

مواد متعلقة

نقيب المهندسين: تشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية لإعادة إعمار غزة

نقيب المهندسين يستقبل وفد الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لبحث آفاق التعاون المشترك

نقيب المهندسين: نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

20 فبراير.. مسرح البالون يستضيف علي الحجار في عيد الحب

زيادة معاشات المهندسين بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025

خالد الغندور: صفقة محمود جهاد كلفت الزمالك 25 مليون جنيه تسدد بعد 6 شهور

جمال العدل يكشف تفاصيل خريطة صفقات الزمالك

خالد الغندور: اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي

التعليم العالي: إنجازات بارزة وجهود مستمرة لتطوير المنظومة التعليمية

مدرب أنجولا: تواجدنا مع مصر في المجموعة سيساعدنا.. والوضع تغير كثيرًا في القارة