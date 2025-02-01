روتين العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء

روتين العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء، تتميز البشرة الدهنية بإفرازها الزائد للزيوت، مما يجعلها عرضة لظهور البثور والرؤوس السوداء.

وعلى الرغم من أن فصل الشتاء يقلل من هذا الإفراز، إلا أن التغيرات المناخية قد تسبب جفاف الطبقات السطحية للبشرة، مما يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت.

لذلك، من الضروري اتباع روتين متوازن للعناية بالبشرة الدهنية خلال هذا الفصل.

الروتين الصباحي للعناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء

التنظيف العميق:

ابدئي يومك بغسول رغوي أو جل يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو الشاي الأخضر لتنظيف المسام وتقليل الزيوت.

روتين العناية بالبشرة الدهنية في فصل الشتاء

التونر المنظم:

استخدمي تونر خالٍ من الكحول يساعد على تضييق المسام وتنظيم إفراز الزيوت.

السيروم الخفيف:

اختاري سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لترطيب البشرة دون إثقالها.

الترطيب:

لا تهملي استخدام مرطب خفيف خالٍ من الزيوت يحتوي على مكونات مثل النياسيناميد.

واقي الشمس:

احرصي على استخدام واقي شمس غير دهني بتركيبة خفيفة ومناسبة للبشرة الدهنية.

الروتين المسائي للعناية بالبشرة في فصل الشتاء

إزالة المكياج:

استخدمي ماء ميسيلار مخصص للبشرة الدهنية لإزالة المكياج والشوائب.

التنظيف:

اغسلي وجهك بالغسول نفسه المستخدم في الصباح.

السيروم الليلي:

استخدمي سيروم يحتوي على فيتامين C أو أحماض ألفا هيدروكسي لتفتيح البشرة وتنظيم إنتاج الزيوت.

ترطيب خفيف:

ضعي كمية صغيرة من مرطب خفيف خالٍ من الزيوت للحفاظ على ترطيب البشرة.

العناية الإضافية بفصل الشتاء

التقشير المنتظم:

قشري بشرتك مرة إلى مرتين أسبوعيًا باستخدام مقشر لطيف لتجنب تراكم الزيوت والشوائب.

استخدام ماسكات طينية:

استخدمي ماسكات الطين مرة أسبوعيًا لتنظيف المسام وامتصاص الزيوت الزائدة.

تجنب الماء الساخن:

اغسلي وجهك بالماء الفاتر لتجنب جفاف البشرة وتحفيز إفراز المزيد من الزيوت.

تناول الأطعمة الصحية:

احرصي على تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وتجنبي الأطعمة الدهنية والمقلية.

باتباع روتين عناية مناسب ومتوازن، يمكنك الحفاظ على بشرة دهنية صحية وخالية من المشاكل خلال فصل الشتاء.

الاهتمام بتنظيف وترطيب البشرة بمنتجات مناسبة سيمنحك بشرة نضرة ومشرقة مهما كانت الظروف الجوية.