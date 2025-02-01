مجلس المهندسين يضع ملفات رئيسية لتطوير المهنة وتحسين الخدمات

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


 

أكد الدكتور المهندس معتز طلبة، أمين الصندوق بنقابة المهندسين المصرية، أن النقابة تعمل على عدة ملفات رئيسية، من بينها التدريب، ومزاولة المهنة، والرعاية الصحية، والمعاشات، بهدف الارتقاء بمهنة الهندسة وتحسين أوضاع المهندسين.

فيما أشار الدكتور المهندس سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، إلى أهمية التعاون بين مجالس الشعب الهندسية لتعزيز الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
وتلتزم النقابة بتحقيق مصالح المهندسين والارتقاء بمستوى المهنة من خلال خطط استراتيجية متكاملة.

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