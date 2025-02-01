مجلس المهندسين يضع ملفات رئيسية لتطوير المهنة وتحسين الخدمات





أكد الدكتور المهندس معتز طلبة، أمين الصندوق بنقابة المهندسين المصرية، أن النقابة تعمل على عدة ملفات رئيسية، من بينها التدريب، ومزاولة المهنة، والرعاية الصحية، والمعاشات، بهدف الارتقاء بمهنة الهندسة وتحسين أوضاع المهندسين.

فيما أشار الدكتور المهندس سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، إلى أهمية التعاون بين مجالس الشعب الهندسية لتعزيز الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

وتلتزم النقابة بتحقيق مصالح المهندسين والارتقاء بمستوى المهنة من خلال خطط استراتيجية متكاملة.

1000293746

1000293744

1000293742

1000293749

1000293751