بدء العد التنازلي لاحتفالات الدقهلية بعيدها القومي775

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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء العد التنازلي لاحتفالات الدقهلية بعيدها القومي 775 الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام، والذي ستنطلق فعالياته ابتداء من مساء يوم الخميس 6 فبراير، بايقاد الشعلة الرئيسية بالنصب التذكاري للشهداء أمام مبنى ديوان المحافظة إيذانا ببدء الاحتفالات، وتستمر الاحتفالات الرسمية والشعبية يومي الجمعة والسبت 8،7 فبراير، حيث يؤدي محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة.

ثم يقام الحفل الرئيسي للعيد القومي للدقهلية مساء يوم السبت 8 فبراير بمدرج الدكتور ابراهيم المهدي بكلية التجارة بجامعة المنصورة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، لتكون أول مرة تقام فيها إحتفالات الدقهلية بالعيد القومي من داخل جامعة المنصورة.

ثم يقوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على مدار شهر فبراير بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية بمراكز ومدن المحافظة، لتبدأ تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين على مستوى المحافظة، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.

والجدير بالذكر أن العيد القومى لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبي، بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا فى 8 فبراير عام 1250م، حيث تمكن أسلافنا فى المنصورة من تحقيق النصر وصد هذه الحملات، وأسر لويس التاسع وايداعه بدار القاضي ابن لقمان، حتى تم إفتداءه من الأسر ودفع الدية.

احتفالات الدقهلية

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