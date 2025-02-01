مصرع سيدتين وأصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقيت سيدتين مصرعهم بينما أصيب 3 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محميه وادي الريان بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحه المستشفي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق محميه وادي الريان، بدائرة المركز، ووجود مصابين وجثتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وفاة سيدتين وأصابة سيدتين، وسائق السيارة، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.


وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفي ابشواي المركزي،ونقل المصابين إلى المسشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم،


حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

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