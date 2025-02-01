تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام الخلود في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخلود بعد قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام الخلود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي، كادش، بيريرا، ميتاج.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، عوار.

خط الهجوم: العبود، بيرجوين، بنزيما.

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موعد مباراة الخليج ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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