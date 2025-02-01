تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

الفجر الرياضي
كريستيان جروس
كريستيان جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي

وشرح المدير الفني الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز  الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

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تدريبات بدنية وفنية للاعبي الزمالك البدلاء استعدادًا لملاقاة الإسماعيلي

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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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