محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لعمارات المجمع السكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحى جنوب

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع سكنى بديل الإيواء بمنطقة السلخانة فى حي جنوب مدينة المنيا، ويضم 9 عمارات سكنية متكاملة المرافق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير سكن آمن ومناسب للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة تقارب 133 مليون جنيه، ويضم 184 وحدة سكنية، تتكون كل وحدة منها من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، كما يضم المجمع السكنى 66 محلًا تجاريًا بالطابق الأرضي، مما يسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الأنشطة التجارية الاقتصادية لأهالي المنطقة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة للقضاء على مناطق الإيواء غير الآمنة، وتوفير وحدات سكنية حديثة بمرافق متكاملة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومواصفات الجودة في التنفيذ، لضمان تسليم الوحدات في أسرع وقت. كما وجه الجهات المعنية بمتابعة الأعمال ميدانيًا، والتأكد من تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة.

ينفذ المشروع وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة وبإشراف المهندسة هايدى فاروق وتنسيق مشترك مع المهندسة هدير ربيع المشرف العام على المشروع ورامى حسنى المدير التنفيذى للوحدة.

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