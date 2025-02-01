صحة الدقهلية تكشف عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج

أعلنت مديرية الشئون الصحية عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الزحام.

وأكدت المديرية إضافة 4 أماكن جديدة بالاضافة إلى المكاتب المعلن عنها سابقًا يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج وخاصة السعودية سواء للحج أو العمرة أو الزيارة وهى:

مكتب صحة ثاني المنصورة

- الوحدة الإحيائية بعزبة الشال

- مكتب صحة أجا

- مكتب صحة السنبلاوين

- مكتب صحة ميت غمر

- مكتب صحة دكرنس

- مكتب صحة الجمالية

-مكتب صحة شربين

- مكتب صحة بلقاس

- مكتب صحة منية النصر

- مكتب صحة بلقاس