صحة الدقهلية تكشف عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج
أعلنت مديرية الشئون الصحية عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الزحام.
وأكدت المديرية إضافة 4 أماكن جديدة بالاضافة إلى المكاتب المعلن عنها سابقًا يتوافر بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج وخاصة السعودية سواء للحج أو العمرة أو الزيارة وهى:
مكتب صحة ثاني المنصورة
- الوحدة الإحيائية بعزبة الشال
- مكتب صحة أجا
- مكتب صحة السنبلاوين
- مكتب صحة ميت غمر
- مكتب صحة دكرنس
- مكتب صحة الجمالية
-مكتب صحة شربين
- مكتب صحة بلقاس
- مكتب صحة منية النصر
- مكتب صحة بلقاس