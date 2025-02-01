صحة الدقهلية تكشف عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج

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وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية

أعلنت مديرية الشئون الصحية عن زيادة أماكن تطعيم المسافرين للخارج وذلك تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف الزحام.
وأكدت المديرية إضافة 4 أماكن جديدة بالاضافة إلى المكاتب المعلن عنها سابقًا  يتوافر  بها جميع اللقاحات المطلوبة قبل السفر للخارج وخاصة السعودية سواء للحج أو العمرة أو الزيارة وهى: 
مكتب صحة ثاني المنصورة
- الوحدة الإحيائية بعزبة الشال 
- مكتب صحة أجا 
- مكتب صحة السنبلاوين
- مكتب صحة ميت غمر
- مكتب صحة دكرنس
- مكتب صحة الجمالية 
-مكتب صحة شربين 
- مكتب صحة بلقاس 
- مكتب صحة منية النصر 
- مكتب صحة بلقاس

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