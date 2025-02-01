“الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية حول إدارة الضغوط النفسية في العمل

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلن مركز التدريب بنقابة الصحفيين عن دورة تدريبية حول  "إدارة الضغوط النفسية في العمل الصحفي: التحديات، والتأثير على الحياة المهنية والشخصية وكيفية المواجهة " مدة الدورة التدريبية 3 أيام تتضمن 7 جلسات، بواقع (جلستين) بالإضافة إلى جلسة التقييم
وذلك أيام الاحد 9 فبراير والثلاثاء 11 فبراير والاربعاء 12 فبراير.

عدد الحضور محدود بحد أقصى 25 صحفيًا، وتقوم بالتدريب الأستاذة: حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، حاصلة على بكالوريوس العلاج النفسي والمشورة.

للتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6 وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510.

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