متسابقو بورسعيد الدولية لحفظ القرآن يحدثون رواجًا سياحيًا

شهدت محافظة بورسعيد اليوم السبت نشاطًا سياحيًا كبيرًا، وذلك خلال فاعليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون، ونظرا لتواجد متسابقين من 33 دولة حول العالم.



حيث قام المتسابقون اليوم السبت بزيارة عدد من المناطق السياحية، مما ساهم في انتعاش الحركة التجارية في المحافظة، واشتري المتسابقون المنتجات المختلفة من الأسواق.

وشملت الجولة زيارة حدائق تاريخية مثل حديقة فريال، التي شهدت افتتاح قناة السويس، وحديقة المنتزه وحديقة المسلة، كما قام المشاركون برحلة عبر قناة السويس من بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد، حيث استمتعوا بالتجول في شوارعها وزيارة جبال الملح، وشراء المنتجات المصنعة من الملح التي ينتجها الشباب المحلي.



كما تضمنت الجولة زيارة عدة مناطق أثرية، منها البيت الإيطالي، المتحف الحربي، والقنصلية الإيطالية التي يجري تحويلها إلى مستشفى، وسوق التجاري والحميدي والأسواق المطورة، وقدم المنظمون من شباب المسابقة للمتسابقين شرحًا عن قيمة هذه الأماكن التاريخية والأثرية، وساعدوهم في شراء احتياجاتهم، مما يحقق أحد أهداف المسابقة في تعزيز الرواج السياحي بالمحافظة.

وتقام المسابقة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، تحت إشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي، وتم افتتاح فعاليات المسابقة في حفل كبير بالمركز الثقافي، حضره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الديار المصرية، وعدد من علماء الأزهر الشريف وقيادات المسابقات الدولية.