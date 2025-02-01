“الصحفيين” تنظّم ورشة عمل لتعزيز السلامة النفسية للصحفيات وكيفية التغلب على تحديات وضغوط العمل

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم لجنة المرأة ورشة عمل لتعزيز السلامة النفسية للصحفيات، وكيفية التغلب على تحديات وضغوط العمل، والتعامل مع الصدمات النفسية، وتأثير الضغوط الناتجة عن التغطية المستمرة للأحداث العاجلة،  وأخبار مناطق الصراعات المسلحة على الصحة النفسية، وذلك بعد غدٍ الإثنين الموافق 3 فبراير في تمام 12 ظهرًا بالمائدة المستديرة في الدور الثالث بمقر النقابة.

الورشة مخصصة للصحفيات الميدانيات، وصحفيات الحوادث والقضايا والأخبار، والملف الخارجي، حيث ستوفر مساحة آمنة للنقاش وتقديم إستراتيجيات فعالة للتعامل مع الضغوط النفسية والصدمات الناجمة عن طبيعة العمل الصحفي.

ستتضمن الورشة أنشطة تفاعلية، تمارين عملية، وإستراتيجيات علمية لمساعدة الصحفيات على التفريغ النفسي، تعزيز التوازن الداخلي، والتكيف مع تحديات العمل الميداني، والتعامل مع الصدمات النفسية الناتجة عن التغطية الصحفية للملف الخارجي، وكثرة التعرض للأخبار المرتبطة بالحروب، النزاعات، الحوادث، والجرائم.

يقدم التدريب الزميلة شيرين عبد العظيم نائب رئيس تحرير "الأهرام أبدو"، ومدربة السلامة المهنية للصحفيين بالاتحاد الدولي للصحفيين (Ifj)، والزميلة نهى لملوم مدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين (ifj)، والمحاضرة بماجستير الإعلام الرقمي وأمن المعلومات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × بورنموث Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وبورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × بورنموث بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على هايدينهايم في الدوري الألماني

فيلم “الدشاش” يكتسح السينمات ويقترب من 56 مليون جنيه في أقل من شهر