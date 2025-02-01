العلاقات الثنائية وجهود السلام.. رسائل في اتصال السيسي وترامب اليوم



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبادل الجانبان التهنئة والتأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول أبرز الرسائل التي جاءت في هذا الاتصال الثاني.



دعوات متبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية



هنأ الرئيس السيسي نظيره الأمريكي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، مشيدًا بالثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الشعب الأمريكي.

كما وجه له دعوة رسمية لزيارة مصر قريبًا لتعزيز الشراكة الثنائية والمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد.

من جانبه، رحب الرئيس ترامب بالدعوة، ووجه دعوة مماثلة للرئيس السيسي لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض.

بحث جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط



تناول الاتصال جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، مؤكدًا ضرورة الدفع نحو حل شامل ودائم للصراع في الشرق الأوسط.

كما أعرب عن ثقته في قدرة الرئيس ترامب على تحقيق سلام تاريخي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعوّل على جهوده لإنهاء النزاع القائم منذ عقود.

تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية



ناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والأمن المائي.

وأكدا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، مع تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والأمريكيين لدفع العلاقات الثنائية قدمًا.

استمرار التشاور والتنسيق المشترك

اتفق الزعيمان على استمرار التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.