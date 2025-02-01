اخر تطورات واقعة العثور علي جثة مكبلة داخل شقة بمصر القديمة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

فتحت  نيابة مصر القديمة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب  داخل مسكنه مكبل الأيدي والأرجل.

 

وأمرت جهات التحقيق  باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لمعرفة المترددين علي المجني عليه.

 

البداية عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على جثة شقيقه داخل منزله. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى كان يعيش بمفرده، وعُثر عليه مقيدًا بحبال وقد فارق الحياة.

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