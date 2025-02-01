أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراتي الجونة وبيراميدز بسبب إصابته بنزلة برد، قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية اليوم لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.