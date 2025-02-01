تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الفجر الرياضي
محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا

أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر  النادي، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي  المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراتي الجونة وبيراميدز بسبب إصابته بنزلة برد، قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية اليوم لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

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تدريبات بدنية وفنية للاعبي الزمالك البدلاء استعدادًا لملاقاة الإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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