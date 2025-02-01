روتين العناية بالبشرة المختلطة في فصل الشتاء

روتين العناية بالبشرة المختلطة في فصل الشتاء

الفجر الطبي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

روتين العناية بالبشرة المختلطة في فصل الشتاء، تتطلب البشرة المختلطة اهتمامًا خاصًا في فصل الشتاء، حيث تجمع بين المناطق الدهنية (الجبين والأنف والذقن) والمناطق الجافة (الخدين وحول الفم). 

التغيرات المناخية خلال الشتاء قد تزيد من جفاف المناطق الجافة وتؤدي إلى تهيجها، بينما تبقى المناطق الدهنية عرضة للإفرازات الزيتية. 

لذا من المهم اتباع روتين عناية متوازن يناسب احتياجات البشرة المختلفة.

الروتين الصباحي للعناية بالبشرة المختلطة

تنظيف بلطف:
استخدمي غسول لطيف وخالٍ من المواد القاسية لتنظيف المناطق الدهنية دون تجفيف المناطق الجافة.

روتين العناية بالبشرة المختلطة في فصل الشتاء

تونر لتنظيم الزيوت:
اختاري تونر خالٍ من الكحول لتقليل لمعان المناطق الدهنية وتهدئة المناطق الجافة.

السيروم المرطب:
ضعي سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لترطيب البشرة بعمق دون إثقالها.

ترطيب متوازن:
استخدمي مرطب خفيف على منطقة الـ T-zone (المناطق الدهنية) ومرطب غني على المناطق الجافة.

واقي الشمس:
لا تنسي استخدام واقي شمس بتركيبة خفيفة حتى في الأيام الشتوية لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

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الروتين المسائي للعناية بالبشرة 

إزالة المكياج:
استخدمي زيت تنظيف أو ماء ميسيلار مناسب للبشرة المختلطة لإزالة المكياج والشوائب.

التنظيف:
اغسلي وجهك بالغسول اللطيف لتنظيف البشرة بعمق.

السيروم الليلي:
استخدمي سيروم يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C لتحسين نضارة البشرة.

ترطيب ليلي:
ضعي كريم ليلي مغذي على المناطق الجافة وكريم خفيف على المناطق الدهنية.

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جفاف البشرة المختلطة في فصل الشتاء: الأسباب وطرق العناية

العناية الإضافية

التقشير المعتدل:
قشري البشرة مرة أسبوعيًا بمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة دون تهيجها.

ماسكات ترطيب وتنظيف:
استخدمي ماسكات ترطيبية على المناطق الجافة وماسكات طينية على المناطق الدهنية.

تجنب الماء الساخن:
اغسلي وجهك بالماء الفاتر لتجنب جفاف البشرة وتحفيز إفراز الزيوت.

شرب الماء:
احرصي على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

 

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جفاف البشرة في فصل الشتاء: الأسباب وطرق الوقاية

مع اتباع روتين عناية متوازن خلال فصل الشتاء، يمكن الحفاظ على بشرة مختلطة صحية ومشرقة.

 الاهتمام بالتوازن بين الترطيب والتنظيف هو المفتاح للحصول على بشرة ناعمة ومتناغمة طوال الموسم.

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