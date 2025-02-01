المسابقات تقرر إعادة مواجهة النجوم وألو ايجيبت بالقسم الثانى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الاعلان عن قراراتها الخاصة بمباراة النجوم والو ايجيبت بالجولة السابعة عشر بدورى القسم الثاني ' ب '.


وقررت اللجنة إعادة المباراة فى موعد ستحدده اللجنة خلال الفترة القادمة كما قررت إلغاء الانذار الحاصل عليه عبد الرحمن على لاعب الو ايجيبت. 

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بجانب ايقاف عبد الرحمن محمود لاعب الو ايجيبت مباراة لجرده وذلك لسابق انذاره.


وكان نادى النجوم قد أعلن فى وقت سابق عن تقديم مسؤوليه بإحتجاج رسمي للإتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت والتي أقيمت الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني "ب".

وذلك بسبب الخطأ الفني الإجرائي مخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة، حيث قام بإشهار البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، في الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، مع إستمرار اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفًا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم.

كما أرسل نادي النجوم شريط المباراة إلى لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإعادة المباراة كاملة.

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