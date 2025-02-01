بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على هايدينهايم في الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على نظيره هايدينهايم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فويت، ضمن منافسات الجولة 20 مسابقة الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة بوروسيا دورتموند وهايدينهايم في البوندسليجا

تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تسجيل هدفه الأول عن طريق المهاجم الغيني سيرو جيراسي في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، من صناعة زميله والديمار أنتوني.

ثم أضاف الألماني ماكسمليان بيير ثاني أهداف البوروسيون في الدقيقة 63، من تمريرة الجزائري رامي بن سبعيني.

وقلص هايدينهايم النتيجة عن طريق المهاجم النمساوي ماتياس هونساك في الدقيقة 64، من صناعة فرانز كرانزيخ.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى النقطة 29 في المركز العاشر، بينما يتوقف رصيد هايدينهايم عند النقطة 14 في المركز السادس عشر.