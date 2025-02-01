العناية بالأظافر في فصل الشتاء

العناية بالأظافر في فصل الشتاء

الفجر الطبي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

العناية بالأظافر في فصل الشتاء،يعد فصل الشتاء من الفصول التي تضع ضغطًا كبيرًا على صحة البشرة والشعر والأظافر، بسبب البرودة والجفاف الناتج عن انخفاض درجات الحرارة واستخدام المدفئات. 

ولذا، فإن العناية بالأظافر في هذا الفصل تصبح ضرورية للحفاظ على قوتها وجمالها. 

تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة الأظافر في فصل الشتاء.

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العناية بالشعر في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على صحة وجمال شعرك

روتين العناية بالأظافر في فصل الشتاء

1. ترطيب الأظافر والبشرة المحيطة بها

تتعرض الأظافر في الشتاء للجفاف بسبب الهواء البارد والمجفف، مما قد يؤدي إلى تكسر الأظافر وتقشر الجلد المحيط بها

العناية بالأظافر في فصل الشتاء

 لذلك، من المهم استخدام كريم مرطب خاص بالأظافر أو زيت الأظافر بشكل يومي.

 يفضل اختيار زيوت تحتوي على مكونات مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان، التي تساعد في تغذية الأظافر وترطيبها.

2. ارتداء قفازات عند الخروج في البرد

من أجل حماية الأظافر من التأثيرات السلبية للبرد، من الأفضل ارتداء قفازات عند الخروج في الطقس البارد. 

تساعد القفازات في الحفاظ على درجة حرارة الأظافر وحمايتها من الجفاف الناتج عن الرياح الباردة.

3. تقليل استخدام الأظافر كأداة

في فصل الشتاء، تصبح الأظافر أكثر هشاشة، لذا يجب تجنب استخدام الأظافر كأداة لفتح الأشياء أو القيام بالمهام التي تتطلب مجهودًا إضافيًا.

 يمكن أن يؤدي الضغط المفرط على الأظافر إلى تكسرها أو إلحاق ضرر بها.

4. استخدام طلاء الأظافر العلاجي

إذا كنتِ تحبين استخدام طلاء الأظافر في الشتاء، احرصي على اختيار طلاء يحتوي على مكونات مرطبة أو مغذية مثل الكيراتين أو فيتامين E. 

كما يُفضل استخدام طبقة أساسية مغذية قبل وضع الطلاء لحماية الأظافر من المواد الكيميائية الضارة.

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العناية بالشعر في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على صحة وجمال شعرك

5. ممارسة تقليم الأظافر بانتظام

يعتبر تقليم الأظافر جزءًا أساسيًا من العناية بها. يجب تقليم الأظافر بانتظام في الشتاء للحفاظ على شكلها ومنع تشقق الأطراف أو تكسرها. 

يفضل استخدام مقص مخصص للأظافر بدلًا من استخدام أداة غير مناسبة.

6. تناول الغذاء الصحي

تساهم التغذية السليمة في تحسين صحة الأظافر. في فصل الشتاء، يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل البيوتين، الزنك، وفيتامين E التي تعزز نمو الأظافر وتساعد على تقويتها.

7. استخدام ماء دافئ لتنظيف الأظافر

عند تنظيف الأظافر، يجب تجنب استخدام الماء الساخن جدًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأظافر. 

من الأفضل استخدام ماء دافئ مع صابون لطيف لعدم تعريض الأظافر للجفاف أو التهيج.

8. شرب كميات كافية من الماء

على الرغم من برودة الطقس، لا يجب تجاهل شرب الماء بكميات كافية. 

الماء يساعد على ترطيب الجسم والبشرة والأظافر من الداخل، مما يقلل من جفاف الأظافر وتشققها.

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جفاف البشرة المختلطة في فصل الشتاء: الأسباب وطرق العناية

إن العناية بالأظافر في فصل الشتاء تتطلب بعض الجهد والاهتمام من أجل الحفاظ على صحتها وقوتها. 

من خلال تطبيق هذه النصائح بشكل منتظم، يمكنكِ حماية أظافركِ من التأثيرات السلبية للشتاء والحفاظ على مظهرها الجميل والصحي.

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