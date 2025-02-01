مسلسل “فهد البطل”.. Watch It تكشف عن شخصية “نادر” التي يجسدها حمزة العيلي

الفجر الفني
حمزة العيلي
حمزة العيلي

 


نشرت منصة Watch It الإلكترونية بوسترًا جديدًا لمسلسل “فهد البطل”، يظهر فيه الفنان حمزة العيلي في دور “نادر”، مما زاد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل شخصيته ودورها في الأحداث.


وأرفقت المنصة تعليقًا تشويقيًا على البوستر قائلة: “يا ترى “نادر” ناوي على إيه لـ “فهد”؟، في إشارة إلى الصراع المنتظر بين الشخصيتين خلال أحداث المسلسل.

“فهد البطل”.. Watch It تكشف عن شخصية “نادر” التي يجسدها حمزة العيلي

مسلسل “فهد البطل” ينتمي إلى الدراما الشعبية ذات الطابع الصعيدي، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.

 

آخر أعمال أحمد العوضي

يُذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي مسلسل “حق عرب”، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. شاركه البطولة: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان وغيرهم.

 

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي شعبي حول شخصية عرب السويركي، الذي يحاول الهروب من ماضٍ معقد، لكنه يجد نفسه وسط صراعات تكشف أسرارًا خطيرة.

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