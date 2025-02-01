ترامب يقيل روهيت تشوبرا مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكى

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بوابة الفجر

أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب روهيت تشوبرا مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكى.

وكان تشوبرا واحدا من أبرز المنظمين في الإدارة الديمقراطية السابقة الذين ما زالوا في مناصبهم منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.

خلال الولاية الأولى لترامب اختار الرئيس الجمهوري تشوبرا كعضو ديمقراطي في لجنة التجارة الاتحادية.
وتم إبلاغ تشوبرا بإقالته عبر البريد الإلكتروني من البيت الأبيض وفقا لشخص مطلع على الإخطار لم يكن مخولا بمناقشة الأمر علنا وتحدث بشرط عدم الكشف هويته.

ويعد تشوبرا حليفا للسيناتور إليزابيث وارن، إحدى الشخصيات التي يستهدفها ترامب بشكل متكرر. وقالت وارن الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس في بيان إن الوكالة تحت قيادة تشوبرا "حملت وول ستريت المسؤولية عن خداع العائلات الكادحة" ومنعت "إقصاء الأمريكيين من النظام المصرفي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستهلكين الذين تم استبعادهم بسبب رسوم السحب على المكشوف والمؤسسات الدينية والمحافظين".

وبموجب القانون كان يحق لتشوبرا أن يشغل منصبه لمدة 5 سنوات، مما يعني أنه كان بإمكانه البقاء مديرا لمكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكى، ولكنه صرح علنا بأنه سيغادر منصبه إذا طلب منه الرئيس الجديد ذلك.

البيت الأبيض المؤسسات الدينية إليزابيث وارن ولاية ماساتشوستس
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