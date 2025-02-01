فني كهرباء يقتل عامل في مشاجرة بشبرا الخيمة

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة شبرا الخيمة واقعة مأساوية راح ضحيتها عامل على يد فني كهرباء بعدة طعنات، إثر مشاجرة بينهما، بسبب مسح سيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقله لمستشفي ناصر، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.


تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.


كشفت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى "مجدي.ر.ح" 30 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم وبين المتهم ويدعى "مصطفي.ع.ا" 42 سنة، فني كهرباء، مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، أثناء قيام المجني عليه بمسح سيارة المتهم وطلب بمرضيته بمبلغ من المال ورفض الأخير إعطاءه أي أموال وأثناء قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم تطورت لمشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم باستخراج سلاح أبيض "مطواة" من طياة ملابسه وأصاب المجني عليه بعدة إصابات طعنية وهي جرح طعني متعدد بالفخذين، وجرح طعني نافذتين بالصدر من الخلف مما اودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمه قطاع أمن القليوبية منطقة شبرا الخيمة مشادة كلامية

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