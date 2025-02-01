العناية بالشعر في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على صحة وجمال شعرك

العناية بالشعر في فصل الشتاء، يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي قد تؤثر سلبًا على صحة الشعر بسبب انخفاض درجات الحرارة والرياح الجافة، بالإضافة إلى استخدام المدفئات التي تساهم في جفاف الهواء.

يتطلب الشعر في هذا الفصل اهتمامًا خاصًا للحفاظ على ترطيبه وصحته.

تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية أبرز النصائح للعناية بالشعر في فصل الشتاء، لضمان شعرك قويًا ولامعًا رغم الظروف الجوية القاسية.

نصائح للعناية بالشعر في فصل الشتاء

1. ترطيب الشعر بعمق

في فصل الشتاء، يتعرض الشعر للجفاف بسبب انخفاض الرطوبة واستخدام المدفئات.

العناية بالشعر في فصل الشتاء: نصائح للحفاظ على صحة وجمال شعرك

من الضروري استخدام بلسم مرطب أو ماسك مغذي يحتوي على مكونات مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند،يساعد ذلك في تغذية الشعر وحمايته من التقصف والجفاف.

2. حماية الشعر من البرد

الهواء البارد والرياح الجافة يمكن أن تتسبب في تكسر الشعر. لذا، من الأفضل ارتداء قبعة أو وشاح لحماية الشعر عند الخروج في الطقس البارد،كما يُنصح بتجنب ربط الشعر بشدة لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الجذور.

3. الحد من استخدام أدوات التصفيف الساخنة

استخدام الأدوات الساخنة مثل المكواة أو مجفف الشعر بشكل مفرط يمكن أن يسبب تلف الشعر، خاصة في الشتاء.

يُفضل تقليل استخدامها قدر الإمكان واختيار إعدادات حرارة منخفضة لتجنب التأثير السلبي على الشعر.

4. شطف الشعر بالماء البارد

بعد غسل الشعر، يُنصح بشطفه بالماء البارد للمساعدة في غلق المسام وتقوية الشعر.

يساعد الماء البارد في الحفاظ على لمعان الشعر ويمنع التجاعيد الناتجة عن الماء الساخن.

5. الاهتمام بالتغذية السليمة

الحفاظ على صحة الشعر يبدأ من الداخل،في فصل الشتاء، يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأوميغا 3، والبيوتين، وفيتامين C وE لتعزيز نمو الشعر وتقويته.

6. استخدام شامبو مخصص للشعر الجاف

اختيار شامبو مناسب للنوع الجاف أو التالف يساهم في الحفاظ على الشعر من الأضرار الناتجة عن الهواء الجاف.

يفضل استخدام شامبو يحتوي على مكونات مرطبة ولا يحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل الكبريتات.

7. الحفاظ على فروة رأس صحية

في الشتاء، قد تتعرض فروة الرأس للجفاف أيضًا، يُنصح باستخدام زيوت طبيعية لتدليك فروة الرأس مثل زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا.

يساعد ذلك في ترطيب الفروة وتعزيز الدورة الدموية، مما يساهم في نمو الشعر بشكل صحي.