تداول 34 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن وغادرته 12 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 34 سفينة بضائع العامة وحاويات.

 

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان صادر اليوم السبت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و914 طنا، شملت 4700 طن صويا و1330 طن ملح و16 ألفا و16 طن يوريا و6300 طن كلينكر و4568 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 18 ألفا و675 طنا، شملت 1800 طن ذرة و950 طن فول صويا و3790 طن حديد و3655 طن فول و1580 طن خردة و400 طن بازلاء و6500 طن سكر.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 33 ألفا و165 طنا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70 ألفا و518 طنا.. كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما، وكان قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4630 حركة.

يوم ا لمركز لقطاع الخاص عامة صادر من البضائع العامة سفينة بضائع خلال ال24 ساعة الماضية حركة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة تفريغ بضائع متنوعة الوارد من البضائع العامة المركز الاعلامي القط الحبوب والغلال 800 330

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