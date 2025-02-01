شك بسلوكها.. التحقيق في اتهام شخص بألقى زوجته من الشباك بالسلام

حوادث
سقوط فتاة
سقوط فتاة


تباشر جهات التحقيق بالسلام، اجراءاتها في اتهام شخص يالشروع في قتل زوجتة، بألقىها من الشباك بالسلام
وقال المتهم أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها تطورت لمشاجرة تبادلوا فيها السباب فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ثم القاها من شرفة الشباك.
كانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب ألقى زوجته من شباك شقتهم بسبب شكه في سلوكها بمنطقة السلام.
و تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة السلام ثان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط  سيدة عمرها 33 سنة بعد قيام زوجها بإلقائها من الشباك بالطابق الثالث.
تم نقل الزوجة للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج،  والقى القبض على المتهم، وأعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها.

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شك بسلوكها.. التحقيق في اتهام شخص بألقى زوجته من الشباك بالسلام

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