ضبط وإعدام 2500 كجم من الفسيخ الغير صالح للإستهلاك الآدمى وإغلاق مكان المضبوطات

نجحت حملة مكبرة فى ضبط كمية من الفسيخ الغير صالح للإستهلاك الآدمى بإجمالي 2500 كجم حيث عثر بداخله ديدان وحشرات طبقًا لتقرير الصحة والطب البيطرى، وتم إعدامها، مع تحرير محضر رقم 181 لسنة 2025، وغلق المكان الذى تم ضبط هذه الكمية من الفسيخ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحبه

بناءًا على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستمرة بضرورة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وذلك من خلال تكثيف الجهود بين كافة الجهات لتشديد الرقابة التموينية والصحية على مختلف الأنشطة التجارية لضبط أى مخالفات أو مضبوطات غير مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة، والقيام الفورى بإعدامها، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

وقد شهدت الحملة مشاركة لممثلى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى وإدارة التراخيص بالوحدة المحلية.