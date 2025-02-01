أول تعليق من نتانياهو بعد إطلاق سراح 3 رهائن جدد

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رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيفية

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالرهائن الثلاثة، الذين تم إطلاق سراحهم من قطاع غزة، اليوم السبت، في رسالة قصيرة على تليغرام.

وبحسب ما نقلته شبكة "شي إن إن" الأمريكية، أضاف نتانياهو في رسالته: "أفكارنا الآن مع شيري وأرييل وكفير بيباس، وكذلك جميع رهائننا. سنواصل العمل لإعادتهم".

ولم يتم إطلاق سراح بيباس وأبنائها من غزة خلال الهدنة المؤقتة التي طُبقت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما تم إطلاق سراح العديد من النساء والأطفال، وكانت حماس أفادت حينذاك بأن الرهائن الثلاثة قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية، وفق "سي إن إن".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي أقاربهم أنهم ربما لا يكونون على قيد الحياة، حسب ما أفاد متحدث باسم منتدى الرهائن الإسرائيليين.

 وأكد الجيش الإسرائيلي تسلم عوفر كالدرون، وهو فرنسي إسرائيلي، وياردن بيباس، والإسرائيلي الأمريكي، كيث سيغل بعد تسليمهما إلى مسؤول في الصليب الأحمر في مدينة خان يونس وفي ميناء غزة، في القطاع، في أحدث دفعة من تبادل الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين.

وحتى الآن أطلق سراح 17 من أصل 33 رهينة من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مقابل 400 معتقل فلسطيني.

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