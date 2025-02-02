اليوم.. انعقاد مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين

أخبار مصر
بوابة الفجر

برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد اليوم الأحد، مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، وذلك عقب صلاة العصر في مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

يشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، من بينهم: فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.


يأتي انعقاد المجلس في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، وإحياء المجالس الحديثية التي تعزز الفهم الصحيح للسنة النبوية، وفق منهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل. كما يمثل المجلس فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث للاستفادة من هذا النهج العلمي الرصين.

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