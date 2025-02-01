وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما غرقا، فيما اصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية امام احدي قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية وتحديدا امام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم،وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.