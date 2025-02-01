صلاح يواصل كتابة التاريخ في البريميرليج ويتخطى لامبارد في قائمة الهدافين

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفين في شباك بورنموث خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

إنجاز جديد لصلاح في البريميرليج

ساهم صلاح في فوز ليفربول على بورنموث بثنائية نظيفة، في لقاء الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، ليعزز مكانته بين أساطير المسابقة.

ورفع صلاح رصيده إلى 178 هدفًا، متجاوزًا الأسطورة الإنجليزية فرانك لامبارد صاحب الـ177 هدفًا، ليحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، التي يتصدرها آلان شيرار.

كما وصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 300 في مشواره الأوروبي مع الأندية، منها 235 هدفًا بقميص ليفربول، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في العالم.

وبات صلاح على بُعد خطوات قليلة من تخطي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي سجل 184 هدفًا، ليحجز لنفسه مكانًا بين الخمسة الأوائل في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.