صلاح يواصل كتابة التاريخ في البريميرليج ويتخطى لامبارد في قائمة الهدافين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفين في شباك بورنموث خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

إنجاز جديد لصلاح في البريميرليج

txt

ثنائية محمد صلاح.. أهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

txt

صلاح يسجل ثنائية ويقود ليفربول للفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

ساهم صلاح في فوز ليفربول على بورنموث بثنائية نظيفة، في لقاء الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، ليعزز مكانته بين أساطير المسابقة.

ورفع صلاح رصيده إلى 178 هدفًا، متجاوزًا الأسطورة الإنجليزية فرانك لامبارد صاحب الـ177 هدفًا، ليحتل المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، التي يتصدرها آلان شيرار.

كما وصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 300 في مشواره الأوروبي مع الأندية، منها 235 هدفًا بقميص ليفربول، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في العالم.

وبات صلاح على بُعد خطوات قليلة من تخطي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي سجل 184 هدفًا، ليحجز لنفسه مكانًا بين الخمسة الأوائل في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز المصري محمد صلاح الفرعون المصري النجم المصري محمد صلاح

مواد متعلقة

بأقدام صلاح.. ليفربول يتقدم على بورنموث في الشوط الأول بالدوري الانجليزي

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × بورنموث Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شك بسلوكها.. التحقيق في اتهام شخص بألقى زوجته من الشباك بالسلام

شاهد مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وبورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز

الزمالك يطمئن على بنتايج بعد إصابته أمام بيراميدز

الاتحاد السكندري ينهي إجراءات التعاقد مع نور الدين البحار