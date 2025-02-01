قرارات عاجلة بشأن إنهاء موظف دار الأوبرا حياته في النيل

حوادث
موظف الأوبرا
موظف الأوبرا

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في الحادث للوقوف على كافة ملابساتها إذ قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لتحديد سبب وتوقيت الوفاة عقب نقلها إلى مشرحة زينهم.

قرارات النيابة

كما قررت النيابة، إجراء تحليل مخدرات للمتوفي لبيان مدى تعاطيه أية مواد مخدرة من عدمه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وقال المتوفي في رسالته: رسالة من مظلوم إلي ظالمه

• ستراني في عقوق أبناءك

• ستراني في غدر من حولك

• ستراني في هجر أصحابك

• ستراني في دعائك الذي لايستجاب

• ستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق

• ستراني في مرضك وضعفك وفشلك

• والله العظيم أسألك بأنك ستراني.

ثم كتب المرحوم هاني عبدالقادر.

موظف ينهي حياته بعد فصله من العمل

وكان قد أنهى موظف حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف يدعي "هاني عبدالقادر" 50 سنة، أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الاجهزة الامن إجراء تحليل مخدرات أجهزة الأمن الطب الشرعي النيابة العامة بشمال الجيزة

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