محمود بنتايج يخضع لفحص طبي بعد إصابته في مباراة بيراميدز

صرح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخر تطورات اصابة لاعب الزمالك محمود بنتايج الظهير الأيسر للأبيض حيث أنه خضع لفحص طبي شامل.

وقد تعرض بنتايج للإصابة في مباراة بيراميدز أمس في مسابقة الدوري، ودخل بنتايج بديلًا لـ أحمد فتوح في مباراة بيراميدز في الدقيقة 71، قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج من اللقاء فى الدقيقة 85.

كما أثبت الفحص الطبي سلامة اللاعب من أي إصابات حيث يعاني اللاعب من جرح في الوجه، وسيخضع لفحص طبي جديد غدًا.

وعلى الجانب الأخر يستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.