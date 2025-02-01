الزمالك يطمئن على بنتايج بعد إصابته أمام بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، خضع لفحص طبي شامل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأوضح أسامة أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناة اللاعب من أي إصابات خطيرة، لكنه يعاني من جرح في الوجه، مشيرًا إلى أنه سيخضع لفحص طبي جديد غدًا لمتابعة حالته.

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محمود بنتايج يخضع لفحص طبي بعد إصابته في مباراة بيراميدز

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها يوم 7 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

 

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الزمالك يطمئن على بنتايج بعد إصابته أمام بيراميدز

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