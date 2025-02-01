عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسبانيول في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "ستيج فرونت"، ضمن منافسات الجولة الــ22 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقله لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.