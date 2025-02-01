المؤبد لموظف وربة منزل لاتهامهم بهتك عرض طفل بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتماني وربة منزل لاتهامهم بالتعدي على طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "شيماء م ف ع" 34 سنة، ربة منزل، و"محمد س ع م" 41 سنة مراقب ائتماني، في الجناية رقم 14235 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2303 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام 2024 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية المتهمان هتكا عرض المجني عليه الطفل "يوسف.ي.ز" بالقوة والتهديد بأن قيدا حركته وحسر الثاني عنه سرواله فكشف عورته وضرباه بأداه عصا، ولم يترك التعدي أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه تعديا على المجني عليه الطفل بالضرب ولم يحصل منه جروح على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى التقطت للمجني عليه الطفل بجهاز هاتف مزود بكاميرا مقطع مرئي تحصلت عليه بغير رضاه بأن حسر الثاني عنه سرواله وصورته عاريًا فكشفا عنه عورته على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستكمل أمر الإحالة أنها عرضت أمن وصحة المجني عليه الطفل للخطر بأن عرضته للإيذاء البدني بالضرب والإيذاء العرضي بهتك العرض بالقوة والايذاء النفسي بالتهديد والوعيد علي النحو المبين بالاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز أداه مما تستخدم في الأعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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