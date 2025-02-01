عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ‏وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم ‏نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم ‏الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

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