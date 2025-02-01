صحة سوهاج: قوافل طبية للكشف على 7 آلاف مواطن فى قرى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على ما يقرب من 7 آلاف مواطن ب 3 مراكز وهى ساقلتة، أخميم، جهينة وذلك بقري الفارسية، الرياينة الحاجر، نجوع الصوامعة شرق، الصوامعة شرق، السلاموني، أبوبكر، نزلة علي من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجًا لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

كما أضاف " دويدار " ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة- الأطفال- عظام- جراحة- الأسنان- الجلدية- نساء وولادة) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.



وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا..

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.