صحة سوهاج: قوافل طبية للكشف على 7 آلاف مواطن فى قرى سوهاج

محافظات
ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على ما يقرب من 7 آلاف مواطن ب 3 مراكز وهى ساقلتة، أخميم، جهينة وذلك بقري الفارسية، الرياينة الحاجر، نجوع الصوامعة شرق، الصوامعة شرق، السلاموني، أبوبكر، نزلة علي من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجًا لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

كما أضاف " دويدار " ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة- الأطفال- عظام- جراحة- الأسنان- الجلدية- نساء وولادة) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.


وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا..

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة  رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

سوهاج محافظة سوهاج صحة سوهاج كشف مبكر قوافل

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجه الشهاده الاعدادية بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم خريجي الدفعة الأولي من مبادرة أطفال مصر الرقمية

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة سوهاج

تسمم طالبة بقرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسيه بمركز العسيرات بسوهاج

إصابة ربة منزل بآلة حاده سبب خلافات أسرية بمركز طما بسوهاج

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات قوافل "حياة كريمة" بقرية نجع الدير بدار السلام

محافظ سوهاج يتفقد الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المواقع

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

20 فبراير.. مسرح البالون يستضيف علي الحجار في عيد الحب

زيادة معاشات المهندسين بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025

خالد الغندور: صفقة محمود جهاد كلفت الزمالك 25 مليون جنيه تسدد بعد 6 شهور

جمال العدل يكشف تفاصيل خريطة صفقات الزمالك

خالد الغندور: اقتراح داخل الزمالك برحيل جروس وتعيين ميكالي

التعليم العالي: إنجازات بارزة وجهود مستمرة لتطوير المنظومة التعليمية

مدرب أنجولا: تواجدنا مع مصر في المجموعة سيساعدنا.. والوضع تغير كثيرًا في القارة