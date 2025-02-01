بعد "كل وعد".. وائل جسار يطلق أغنية "100 إحساس جديد"

100 إحساس جديد.. هدية وائل جسار لمحبيه في عيد الحب

الفجر الفني
وائل جسار
وائل جسار

يحتفل النجم اللبناني وائل جسار بعيد الحب عبر إطلاق أجدد أعماله الغنائية "100 إحساس جديد".

وائل جسار يشارك بـ اغنيه 100 إحساس جديد في عيد الحب 

ويهدي جسار عشاقه جرعة رومانسية مركزة خلال العمل الجديد الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفالات العالمية بعيد الحب، وذلك بعد عام بالتمام عن آخر أغانيه "كل وعد"، التي كسرت حاجز 136 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ صدورها في عيد الحب الماضي وشهد الكليب الخاص بها ظهور استثنائي لزوجته.

اغنيه 100 إحساس جديد


وتتزامن أغنية "100 إحساس جديد" مع انتعاشة فنية يعيشها وائل جسار مع بدايات العام الجديد يعقبها بجولة حفلات في العالم العربي، مع تحضير لسلسلة من الأغاني المنفردة تظهر للنور خلال الأسابيع المقبلة.

تفاصيل اغنيه 100 إحساس جديد

ويتغنى وائل جسار عبر الأغنية الجديدة بكلمات الشاعر هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي ومكساج أحمد عبد السلام، ويعيد العمل التعاون الناجح بين النجم اللبناني وشركة الإنتاج الفني فايرال ويف، بعد النجاح الجماهيري الذي طال أغنية "كل وعد".

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100 إحساس جديد.. هدية وائل جسار لمحبيه في عيد الحب