فوز ليفيلز والطيران والقومي وهزيمة اسكو وقليوب بالقسم الثالث

فوز ليفيلز والطيران والقومي وهزيمة اسكو و قليوب بالقسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع التاسع عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث عن تحقق الطيران فوزًا هامًا خارج ملعبه امام هليوبوليس بهدفين مقابل هدف.

تقدم الضيوف في البداية عن طريق اللاعب محمد عاطف، وأدرك اللاعب عمر عبد الدايم التعادل لأصحاب الأرض، حتى جاء اللاعب كريم الليثي ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليفوز الطيران بهدفين مقابل هدف.

بينما تلقي النصر للتصدير هزيمة ثقيلة على ملعبه امام ليفيلز بثلاثية نظيفة، سجل أهداف المباراة اللاعب أدهم محمد (الألماني).

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

القناطر الخيرية 2-1 اسكو

المطرية 1-0 قها

بهتيم 4-1 قليوب

طوخ 2-1 سبورتنج كاسل

المرج 1-2 القومي

بينما تأجل مباراة بطا ومدينة نصر بسبب الإصلاحات التي تقام على ملعب بطا.

و حصل فريق رع على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 40 نقطة

2- قليوب 34 نقطة

3- هليوبوليس 32 نقطة

4- ليفيلز 32 نقطة

5- رع 28 نقطة

6- الطيران 28 نقطة

7- المرج 25 نقطة

8- المطرية 24 نقطة

9- بهتيم 22 نقطة

10- طوخ 22 نقطة

11- بطا 20 نقطة

12- إسكو 19 نقطة

13- مدينة نصر 18 نقطة

14- قها 16 نقطة

15- النصر للتصدير 11 نقطة

16- القومي 11 نقطة

17- سبورتنج كاسل 7 نقاط