تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمركز البداري مساء اليوم

قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مساء اليوم السبت بزيارة لمنطقة مركز البداري

وحيث تفقد رئيس الشركة اعمال اصلاح كسر بخط المرشحه 500 GRP المغذي لقرى العتامنة والنواورة.

ووجه رئيس الشركة بسرعة توفير البدائل من الابار الارتوازيه مشددا علي سرعة العمل وتفادي حدوث اي معوقات

وكما تفقد رئيس الشركة خلال جولته الميدانية بوستر رفع مياه قادم من محطة مرشحة البدارى جارى إنشاءه تصرف 60 لتر / ثانية ورفع 50 متر، وكذلك تم المرور على قطعة أرض مقترح إنشاءها محطة نقالي لحل أزمة بقرية العتامنة



وصرح رئيس الشركة ان العمل مستمر علي مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال لوصول أفضل خدمة للمواطنين مطمئنا المواطنين قاطني هذه المناطق بأنه لا داعي للقلق وجارى توفير البدائل الممكنة لوصول المياه لهم.