يسري وحيد على طاولة الزمالك.. وقرار جروس يحسم الصفقة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دخل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش دائرة اهتمام مسؤولي نادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الزمالك في تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية لسد النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض في بعض المراكز.

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

وأكد مصدر داخل الزمالك، أن مسؤولي الزمالك رحبوا بالتعاقد مع اللاعب خاصة وأنه كان مرشح بقوة للانضمام للفريق مطلع الموسم الماضي قبل أن ينضم لطلائع الجيش على سبيل الإعارة من الترسانة.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة ينتظر القرار النهائي للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض ومعرفة رأيه في حسم الصفقة من عدمها.

يذكر أن، الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع نادي زد للتعاقد مع عبد الرحمن البانوبي ومصطفى زيكو خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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