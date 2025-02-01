الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 في خمس محافظات برقم الجلوس إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في خمس محافظات: التفاصيل الكاملة ورابط الاستعلام.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات الجمهورية إليك التفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة تزايد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها رسميًا في خمس محافظات، وسط ترقب باقي المحافظات للإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة.

إليك نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات الخمس

شمال سيناء اعتمد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 81.1%.

بلغ إجمالي عدد المتقدمين 10،448 طالبًا وطالبة، منهم 94 طالبًا من فئة المنازل، في حين حضر الامتحانات 10،263 طالبًا، بينهم 82 من فئة المنازل.

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.5%.

بلغ عدد المتقدمين 14،792 طالبًا وطالبة، حضر منهم 14،774، ونجح 11،011 طالبًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية نسبة نجاح مرتفعة بلغت 84.2%، وفق ما أعلنه المحافظ الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

تقدم للامتحان 113،883 طالبًا، حضر منهم 112،996، وحقق 95،155 طالبًا درجات النجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، النتيجة بنسبة نجاح 85.9%، حيث نجح 174،745 طالبًا من إجمالي 204،325 متقدمًا، حضر منهم 203،435 طالبًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الوادي الجديد

سجلت محافظة الوادي الجديد أعلى نسبة نجاح بين المحافظات الخمس، حيث بلغت 93.9%.

من بين 5،151 طالبًا تقدموا للامتحانات، نجح 4،822، بينما تغيب 13 طالبًا فقط.

كيفية الاستعلام عن النتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع المديرية التعليمية.

2. اختيار خدمة "نتائج الامتحانات".

3. إدخال رقم الجلوس.

4. الضغط على زر "عرض النتيجة".

كما يمكن استخراج النتيجة ورقيًا من المدارس دون أي رسوم.

توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي

/ اللغة العربية: 40 درجة.

/ اللغة الإنجليزية: 30.

/ درجة الرياضيات: 30 درجة.

/ العلوم: 20 درجة.

/ الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

إجمالي الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

في انتظار الإعلان عن نتائج باقي المحافظات، يمكن للطلاب متابعة المواقع الرسمية للحصول على النتائج فور اعتمادها.