وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسير زكريا الزبيدي الذي أطلق سراحه في إطار صفقة الأسرى.

ونشر كاتس على منصة "إكس": "تم إطلاق سراحك في اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".

وأضاف: "خطأ واحد وستلتقي بأصدقاء قدامى"، في إشارة من كاتس إلى امكانية اعادة اعتقال الزبيدي.

وختم قائلا: "لن نقبل دعم الإرهاب".

وكان قد اعتقل الجيش الإسرائيلي الزبيدي عام 2019.

ونجح الزبيدي بالهروب من زنزانته عبر نفق مع 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2021، في عملية وصفها مراقبون بـ "الأسطورية" قبل إعادة اعتقاله بأيام.

وفي 19 ينايرالجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب.

وزكريا الزبيدي المعروف بلقب " التنين" كان يقود كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية.

اتفاق وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلى الرهائن الإسرائيليين الدفاع الاسرائيلي سراح الرهائن زكريا الزبيدي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت بتدريبات فنية وتأهيليه

تفعيل خدمة مكالمات الفيديو عبر واتساب بين السعودية ومصر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالقاهرة والاستعلام برقم الجلوس

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

9 اهداف وصراع الوصافة يشتعل بشمال الصعيد بالجولة 18

100 إحساس جديد.. هدية وائل جسار لمحبيه في عيد الحب

اتحاد جدة يعبر عقبة الخلود برباعية في دوري روشن السعودي