رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالقاهرة والاستعلام برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الاعدادية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالقاهرة والاستعلام برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة الرابط والخطوات والاستعلام مجاني.

 

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة إليك التفاصيل 

 

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القاهرة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، حيث من المتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. 

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء بعض المحافظات الأخرى في الإعلان عن نتائجها، مما يزيد من ترقب الطلاب لمعرفة نتائجهم بشكل رسمي. 

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

 عند إعلان النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها مجانًا عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية:

 1. الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي. 

2. اختيار المرحلة التعليمية "الصف الثالث الإعدادي".

 3. تحديد الفصل الدراسي الأول. 

4. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

 5. الضغط على زر "عرض النتيجة".

 للاطلاع عليها فور اعتمادها رسميًا.

 توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

 يبلغ المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 280 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

√  اللغة العربية: 80 درجة.

√  اللغة الإنجليزية: 60 درجة. 

√ الرياضيات: 60 درجة.

√  الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

 √ العلوم: 40 درجة. 

نتيجة الشهادة الاعدادية 

 طريقة حساب النسبة المئوية لطلاب الشهادة الإعدادية

 لحساب النسبة المئوية، يتم استخدام المعادلة التالية: 

 رابط الحصول على النتيجة يمكن للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى موقع بوابة التعليم الأساسي فور ظهور النتائج للاطلاع عليها باستخدام رقم الجلوس.

 ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع معايير دقيقة لضمان سير الامتحانات بنزاهة وعدالة، ومن أبرز هذه الضوابط:

✓ ترتيب الأسئلة من السهل إلى الصعب.

✓ تنوع مستويات الأسئلة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب. 

✓صياغة الأسئلة بوضوح دون التباس.

✓ تغطية جميع نقاط التعلم المستهدفة.

✓ تنسيق ورقة الامتحان بشكل واضح ومريح للقراءة. 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة واعتمادها من محافظ القاهرة. 

يمكن للطلاب متابعة الموقع الرسمي للحصول على آخر التحديثات فور ظهور النتائج رسميًا.

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