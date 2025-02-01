وائل جسار يطرح أغنية "100 إحساس جديد" يوم 5 فبراير من الشهر الجاري

طرح النجم اللبناني وائل جسار البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "100 إحساس جديد" عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.



وتقول كلماتها: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".



وقد لاقى البرومو اعجاب جمهور الفنان وائل جسار، الذين أكدوا على تشوقهم، وانتظارهم لطرح الأغنية بالكامل.



بينما يستعد جسار لطرح الأغنية بالكامل بالأسواق يوم 5 من شهر فبراير الجاري، وعن الأغنية يقول: "100 إحساس جديد من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد الزعيم، والأغنية جميلة للغاية، وعندي أمل أنها سوف تحقق نجاح كبير بإذن الله".



على صعيد آخر يستعد جسار للمشاركة بالدورة العشرين لمهرجان "موازين..إيقاعات العالم" بالمغرب، مؤكدًا على حبه الكبير للشعب المغربي، واحياءه العديد من الحفلات الناجحة بمشواره الفني على أرض المغرب.