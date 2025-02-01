9 اهداف وصراع الوصافة يشتعل بشمال الصعيد بالجولة 18

شهدت مباريات الجولة الثامنة عشر بالمجموعة الثانية ' شمال الصعيد ' بدورى القسم الثانى ' ب '، إثارة كبرى على صعيد نتائج المباريات المختلفة خاصة فى التنافس الشديد لخطف بطاقتى الصعود بعد أن حسم مسار اولى البطاقات.

وشهدت مواجهات الجولة إحراز 9 اهداف خلال 5 مباريات وساندت الأرض أصحابها خلال مباراتين فقط وعانت أصحابها خلال 3 مباريات.

حيث سقط نادى الواسطى فى فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام ضيفه نادى مصر للمقاصة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ليتوقف رصيد الواسطى عند 13 نقطة فيما ارتفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة 29.

وسقط اسمنت اسيوط فى فخ الخسارة بنتيحة 2/1 أمام ضيفه نادى نجوم مصر ، تقدم أسمنت أسيوط في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 77 أدرك محمود موسى هدف التعادل لنجوم مصر، وفي الوقت بدل الضائع وتحديدًا في الدقيقة 91 تمكن كالآشا من ريمونتادا لنجوم مصر بأحرازه هدف الفوز، ليرفع نجوم مصر رصيده إلى النقطة 25، بينما تجمد رصيد أسمنت أسيوط عند النقطة 33.

ونجح تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف أمام ضيفه بنى مزار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى اسكو، ليرتفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة 24 فيما توقف رصيد بنى مزار عند 13 نقطة.

وسقط مركز شباب طامية فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام شقيقه نادى الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليتوقف رصيد طامية عند 16 نقطة فيما ارتفع رصيد الفيوم للنقطة 20.

وحقق نادى المنيا فوزا هاما بنتيجة 2/0 أمام ضيفه نادى البدارى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى المنيا الجديدة، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 21 فيما توقف رصيد البدارى عند النقطة 15.

فيما لن يشارك مسار بمباريات تلك الجولة.

1 - مسار 41 نقطة.

2 - اسمنت اسيوط 33 نقطة.

3 - مصر للمقاصة 29 نقطة.

4 - نجوم مصر 25 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 24 نقطة.

6 - المنيا 21 نقطة.

7 - الفيوم 20 نقطة.

8 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

9 - البدارى 15 نقطة.

10 - بنى مزار 13 نقطة.

11 - الواسطى 13 نقطة.