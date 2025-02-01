الأهلي يختتم استعداداته لمباراة مودرن سبورت بتدريبات فنية وتأهيليه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في إطار تحضيراته لمباراة مودرن سبورت، التي تقام غدًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

قبل بدء المران، قام المدرب مارسيل كولر بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن الجوانب التكتيكية المتعلقة بالمباراة.

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بدأ المران بجزء بدني خفيف، ثم انتقل اللاعبون إلى تقسيمة كرة تحت إشراف الجهاز الفني، الذي حرص على تطبيق بعض الجوانب الخططية.

خضع كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومصطفى مخلوف لتدريبات فردية بإشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، قبل أن ينضموا لبقية التدريبات مع الفريق.

وفي الوقت نفسه، واصل كل من أشرف داري، طاهر محمد طاهر، وخالد عبد الفتاح برنامجهم التأهيلي مع الجهاز الطبي.

واختتم الفريق مرانه اليوم بإعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق تحضيرًا للمباراة المرتقبة غدًا.

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